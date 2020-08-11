Дело Шеремета: суд отпустил Кузьменко под домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи под круглосуточный домашний арест детского хирурга Юлию Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе суда.
"К подозреваемой применена мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста... до 13 сентября", - проинформировали в пресс-службе.
Как сообщал УНН, в декабре прошлого года суд взял Кузьменко под стражу.
Напомним, правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
В мае 2020 года досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета было завершено.
20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.