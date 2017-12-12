Дело хищения средств "Госинвестпроекта": задержанным сообщено о подозрении

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 25221 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 11632 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 101805 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 103712 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 118715 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103858 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106210 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112831 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117270 просмотра

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Дело хищения средств "Госинвестпроекта": задержанным сообщено о подозрении

Дело хищения средств "Госинвестпроекта": задержанным сообщено о подозрении

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Задержанным по делу о хищении средств "Госинвестпроекта" сообщено о подозрении, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Задержанным по делу о хищении средств "Госинвестпроекта" сообщено о подозрении по ч.5 ст. 191 УК. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали четырех человек, которые могут быть причастны к хищению средств Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины ("Госинвестпроект") и ГП "Государственная инвестиционная компания" в сумме 259 200 000 грн.

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