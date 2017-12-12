Дело хищения средств "Госинвестпроекта": задержанным сообщено о подозрении

"Задержанным по делу о хищении средств "Госинвестпроекта" сообщено о подозрении по ч.5 ст. 191 УК. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали четырех человек, которые могут быть причастны к хищению средств Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины ("Госинвестпроект") и ГП "Государственная инвестиционная компания" в сумме 259 200 000 грн.