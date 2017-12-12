Справа розкрадання коштів "Держінвестпроекту": затриманим повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Затриманим у справі про розкрадання коштів “Держінвестпроекту” повідомлено про підозру, передає УНН із посиланням на прес-службу НАБУ.
“Затриманим у справі про розкрадання коштів „Держінвестпроекту“ повідомлено про підозру за ч.5 ст. 191 ККУ. Вирішується питання обрання запобіжного заходу”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали чотирьох осіб, які можуть бути причетними до розкрадання коштів Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України (“Держінвестпроект”) та ДП “Державна інвестиційна компанія” у сумі 259,2 млн грн.