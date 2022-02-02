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15 марта, 19:03 • 105299 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 140115 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 121442 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115101 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103745 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100938 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 90992 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Дело ЧВК: суд еще на два месяца продлил арест Семенченко

Дело ЧВК: суд еще на два месяца продлил арест Семенченко

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 февраля. УНН. Шевченковский районный суд Киева продлил бывшему народному депутату Семену Семенченко, которого подозревают в создании на территории Украины незаконного вооруженного формирования, меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца. Сообщение об этом по итогам заседания появилось на странице Семенченко в Facebook, пишет УНН.

Цитата:

"Судья Кваша Антонина продлила Семенченко срок содержания под стражей еще на 2 месяца", - говорится в сообщении.

Дополнение

25 марта 2021 года бывшему народному депутату Семену Семенченко вручили уведомление о подозрении. В СБУ сообщали, что Семенченко инкриминируют создание на территории Украины незаконного вооруженного формирования.

Так, отмечалось, что Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством вооруженного военизированного формирования, так называемой “частной военной компании”. По данным пресс-службы СБУ, в ее состав входили бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой общественности, как "внештатный агент НАБУ".

Суд после этого отправил Семенченко под стражу.

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