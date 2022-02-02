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Шахед-136

Справа ПВК: суд ще на два місяці продовжив арешт Семенченку

Справа ПВК: суд ще на два місяці продовжив арешт Семенченку

Київ • УНН

 • 15818 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Шевченківський районний суд Києва продовжив колишньому народному депутату Семену Семенченку, якого підозрюють у створенні на території України незаконного збройного формування, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на два місяці. Повідомлення про це за підсумками засідання з'явилося на сторінці Семенченка у Facebook, пише УНН.

Цитата:

"Суддя Кваша Антоніна продовжила Семенченко термін тримання під вартою ще на 2 місяці", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

25 березня 2021 року колишньому народному депутату Семену Семенченку вручили повідомлення про підозру. У СБУ повідомляли, що Семенченку інкримінують створення на території України незаконного збройного формування.

Так, зазначалося, що Служба безпеки України викрила та припинила діяльність не передбаченого законодавством воєнізованого збройного формування, так званої “приватної військової компанії”. За даними пресслужби СБУ, до її складу входили колишній народний депутат України Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкому загалу, як “позаштатний агент НАБУ”.

Суд після цього відправив Семенченка під варту.

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