Дело об убийстве добровольца в Киеве: обвиняемых оставили под стражей
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Решением Голосеевского районного суда в городе Киев оставлено под стражей двух обвиняемых по делу о гибели добровольца добровольческого формирования территориальной громады (ДФТГ). Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеграм-канал Киевской городской прокуратуры.
В Голосеевском райсуде состоялось очередное заседание по делу об умышленном убийстве 34-летнего военнослужащего, которое произошло в октябре 2022 года.
Цитата
«Рассмотрев доводы сторон, суд постановил отказать в удовлетворении ходатайств об изменении мер пресечения. Обвиняемые оставлены под стражей», - говорится в сообщении.
Детали
Во время заседания суд исследовал письменные доказательства стороны обвинения в отношении трех лиц, находящихся под стражей в связи с подозрением в умышленном убийстве добровольца ДФТГ.
Оодному из них инкриминируется п. 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений). Другим двум - ч. 4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия, группой лиц).
Во время судебного разбирательства сторона защиты заявила ходатайство об изменении мер пресечения двум обвиняемым в хулиганстве, на более мягвие, которые не связаны с СИЗО. Но прокуратура возражала против удовлетворения таких ходатайств, учтя, что преступление было совершено с применением насилия.
Напомним
Добровольца ДФТГ Алексея Щербину убили в октябре 2022 года из-за ссоры на дороге в Киеве. Прибыв на место происшествия, патрульные увидели окровавленного мужчину. После опроса очевидцев, инспекторы, впоследствии, обнаружили фигурантов по делу убийства и задержали их.
В мае прокуратура направила в суд обвинительный акт против трех участников дорожного конфликта.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Расстреляли целую семью – начато расследование по факту убийства рф 9 человек в Волновахе