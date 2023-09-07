Вбили добровольця ДФТГ: двох обвинувачених взяли під варту
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Двох обвинувачених у справі щодо загибелі добровольця ДФТГ взято під варту без визначення застави - суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора, передає УНН із посиланням на прокуратуру Києва.
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"Київський апеляційний суд, розглянувши апеляційну скаргу прокурора, скасував рішення суду першої інстанції та обрав безальтернативні запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою двом обвинуваченим, яким інкримінують хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї у справі про умисне вбивство добровольця ДФТГ під час дорожного конфлікту", - йдеться у повідомленні.
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У прокуратурі нагадали, що 14 серпня Голосіївський районний суд Києва своїм рішенням продовжив всім обвинуваченим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та одночасно визначив для двох з них альтернативу у вигляді застави у розмірі 805 200 грн для кожного.
Не погоджуючись із вказаним рішенням, Голосіївська окружна прокуратура міста Києва внесла на нього апеляційну скаргу.
Нагадаємо
У жовтні 2022 року у Києві через сварку на дорозі вбили добровольця ДФТГ Олексія Щербину.
Як повідомляли правоохоронці, 21 жовтня до поліції надійшло повідомлення про стрільбу на вулиці Академіка Глушкова. Прибувши на місце події, інспектори побачили скривавленого чоловіка. Після опиту очевидців, патрульні передали іншим екіпажам марку та колір автомобіля. Згодом патрульні виявили Lexus та затримали водія разом з двома пасажирами.
За попередньою інформацією, між чоловіками виник дорожній конфлікт. Водій Lexus вистрелив у Щербину, після чого той помер.