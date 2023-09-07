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Убили добровольца ДФТГ: двух обвиняемых взяли под стражу

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. Двое обвиняемых по делу о гибели добровольца ДФТГ взяты под стражу без определения залога - суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Киева.

Цитата

"Киевский апелляционный суд, рассмотрев апелляционную жалобу прокурора, отменил решение суда первой инстанции и избрал безальтернативные меры пресечения в виде содержания под стражей двум обвиняемым, которым инкриминируют хулиганство с применением огнестрельного оружия по делу об умышленном убийстве добровольца ДФТГ во время дорожного конфликта", - говорится в сообщении.

Детали

В прокуратуре напомнили, что 14 августа Голосеевский районный суд Киева своим решением продлил всем обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей и одновременно определил для двух из них альтернативу в виде залога в размере 805 200 грн для каждого.

Не соглашаясь с указанным решением, Голосеевская окружная прокуратура города Киева внесла на него апелляционную жалобу.

Напомним

В октябре 2022 года в Киеве из-за ссоры на дороге убили добровольца ДФТГ Алексея Щербину. 

Как сообщали правоохранители, 21 октября в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Академика Глушкова. Прибыв на место происшествия, инспекторы увидели окровавленного мужчину. После опроса очевидцев, патрульные передали другим экипажам марку и цвет автомобиля. Впоследствии патрульные обнаружили Lexus и задержали водителя вместе с двумя пассажирами.

По предварительной информации, между мужчинами возник дорожный конфликт. Водитель Lexus выстрелил в Щербину, после чего тот скончался.

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