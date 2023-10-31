Справа про вбивство добровольця у Києві: обвинувачених залишили під вартою

$41.400.00
45.840.00
ukru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 14190 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 83445 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 160556 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 160761 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 130880 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 135347 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86751 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93669 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99289 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89895 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1м/с
71%
Популярнi новини

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 9970 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 11173 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 11162 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 10843 перегляди

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 8614 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 160773 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 227342 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 376297 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 312673 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 420530 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 10094 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15988 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 32734 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 29433 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 130886 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Справа про вбивство добровольця у Києві: обвинувачених залишили під вартою

Київ • УНН

 • 59188 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Рішенням Голосіївського районного суду у місті Київ залишено під вартою двох обвинувачених у справі щодо загибелі добровольця добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ). Про це повідомляє УНН із посиланням на телеграм-канал Київської міської прокуратури.

Справа про вбивство добровольця у Києві: обвинувачених залишили під вартою

У Голосіївському райсуді відбулося чергове засідання у справі щодо умисного вбивства 34-річного військовослужбовця, яке сталося у жовтні 2022 року.

Цитата

«Розглянувши доводи сторін, суд ухвалив відмовити у задоволенні клопотань про зміну запобіжних заходів. Обвинувачених залишено під вартою», - йдеться у повідомленні.

Деталі

Під час засідання суд досліджував письмові докази сторони обвинувачення щодо трьох осіб, які перебувають під вартою у зв’язку з підозрою в умисному вбивстві добровольця ДФТГ.

Одному з них інкриміновано п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, вчинене з хуліганських мотивів). Іншим двом - ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї, групою осіб).

Під час судового розгляду сторона захисту заявила клопотання про зміну запобіжних заходів двом обвинуваченим у хуліганстві, на більш м’які, не пов’язані з СІЗО. Але прокуратура заперечувала проти задоволення таких клопотань, врахувавши, що злочин був вчинений із застосуванням насильства.

Нагадаємо

Добровольця ДФТГ Олексія Щербину було вбито у жовтні 2022 року через сварку на дорозі у Києві. Прибувши на місце події, патрульні побачили скривавленого чоловіка. Після опиту очевидців, інспектори, згодом, виявили фігурантів у справі вбивства та затримали їх.

У травні прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт проти трьох учасників дорожнього конфлікту.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Розстріляли цілу сім’ю – розпочато розслідування за фактом вбивства рф 9 людей в Волновасі

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

КиївКримінал та НП
Brent
$64.54
Bitcoin
$85,143.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,247.84
Ethereum
$1,635.42