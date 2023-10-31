Справа про вбивство добровольця у Києві: обвинувачених залишили під вартою
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Рішенням Голосіївського районного суду у місті Київ залишено під вартою двох обвинувачених у справі щодо загибелі добровольця добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ). Про це повідомляє УНН із посиланням на телеграм-канал Київської міської прокуратури.
У Голосіївському райсуді відбулося чергове засідання у справі щодо умисного вбивства 34-річного військовослужбовця, яке сталося у жовтні 2022 року.
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«Розглянувши доводи сторін, суд ухвалив відмовити у задоволенні клопотань про зміну запобіжних заходів. Обвинувачених залишено під вартою», - йдеться у повідомленні.
Деталі
Під час засідання суд досліджував письмові докази сторони обвинувачення щодо трьох осіб, які перебувають під вартою у зв’язку з підозрою в умисному вбивстві добровольця ДФТГ.
Одному з них інкриміновано п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, вчинене з хуліганських мотивів). Іншим двом - ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї, групою осіб).
Під час судового розгляду сторона захисту заявила клопотання про зміну запобіжних заходів двом обвинуваченим у хуліганстві, на більш м’які, не пов’язані з СІЗО. Але прокуратура заперечувала проти задоволення таких клопотань, врахувавши, що злочин був вчинений із застосуванням насильства.
Нагадаємо
Добровольця ДФТГ Олексія Щербину було вбито у жовтні 2022 року через сварку на дорозі у Києві. Прибувши на місце події, патрульні побачили скривавленого чоловіка. Після опиту очевидців, інспектори, згодом, виявили фігурантів у справі вбивства та затримали їх.
У травні прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт проти трьох учасників дорожнього конфлікту.
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