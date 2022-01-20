Дело о подкупе свидетеля: Тупицкий заявил отвод судье. В заседании объявлен перерыв

ukru
15 марта, 19:03 • 107279 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 144682 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 124356 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117814 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105336 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101737 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 94127 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 124783 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 127648 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127351 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

16 марта, 02:05 • 49515 просмотра
Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

16 марта, 03:19 • 31078 просмотра
В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

16 марта, 04:37 • 24968 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

05:29 • 51184 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

06:06 • 33918 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 124780 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 124721 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 261879 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 291197 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 227490 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 105455 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 127647 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 111709 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 128963 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 130975 просмотра
Актуальное
Дело о подкупе свидетеля: Тупицкий заявил отвод судье. В заседании объявлен перерыв

Дело о подкупе свидетеля: Тупицкий заявил отвод судье. В заседании объявлен перерыв

Киев • УНН

 • 18834 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Александр Тупицкий, указ об отмене назначения судьей Конституционного Суда Украины которого признал незаконным Верховный Суд, во время заседания подал ходатайство об отводе судьи в деле по подозрению в даче заведомо ложных показаний и подкупа свидетеля, передает корреспондент УНН.

Детали

На сегодняшнем заседании в Подольском районном суде Киева должны были зачитать обвинительный акт Тупицькому, однако он заявил об отводе судьи.

Цитата

“В связи с заявлением о ходатайстве об отводе судьи, суд объявляет перерыв и передает соответствующее заявление в канцелярию”, — сказала судья.

Что было раньше

Подольский районный суд Киева отложил рассмотрение по существу дела в отношении Александра Тупицкого до 20 января.

Суд избрал Александру Тупицькому меру пресечения в виде залога в размере 45,4 тыс грн.

О деле

Обвинение настаивает, что в октябре 2018 года в одном из кафе Киева Тупицкий, который на то время занимал должность заместителя председателя Конституционного Суда Украины, подкупил свидетеля в уголовном производстве. Свидетель должен был отказаться от показаний или дать “нужные” показания в пользу бывшего главы Высшего хозяйственного суда Украины, который находился в статусе подозреваемого.

Кроме того, по данным ГБР, бывший председатель КСУ в 2018 и 2019 годах давал неправдивые показания в деле противоправного завладения имущественными активами Зуевского энергомеханического завода, что в городе Зугрэсе в Донецкой области.

“Экс-глава КСУ будет отвечать перед судом за: заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты (ч. 2 Ст. 384 УК); подкуп свидетеля с целью дачи заведомо ложных показаний (ст. 386 УК Украины). В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет”, — сообщили в ГБР.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский 27 марта подписал указ, которым отменил указы еще времен Януковича о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина. Ранее Президент отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ.

Перед этим в ОГП указывали, что Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении Тупицкому в осуществлении влияния на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля (ст. 386 И ч. 2 Ст. 384 УК Украины) — и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно отстранения Тупицкого с должности главы КСУ.

А еще в конце октября ГБР начало уголовное производство в отношении председателя КСУ Тупицкого.

Это произошло на фоне того, как 27 октября Конституционный Суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривает ответственность за ложь в декларации.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы