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Справа про підкуп свідка: Тупицький заявив відвід судді. У засіданні оголошено перерву

Справа про підкуп свідка: Тупицький заявив відвід судді. У засіданні оголошено перерву

Київ • УНН

 • 18835 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Олександр Тупицький, указ про скасування призначення суддею Конституційного Суду України якого визнав незаконним Верховний Суд, під час засідання подав клопотання про відвід судді у справі за підозрою у дачі завідомо неправдивих показань та підкупу свідка, передає кореспондент УНН.

Деталі

На сьогоднішньому засіданні в Подільському районному суді Києва повинні були зачитати обвинувальний акт Тупицькому, проте він заявив про відвід судді.

Цитата

“У зв’язку із заявою про клопотання про відвід судді, суд оголошує перерву і передає відповідну заяву до канцелярії”, — сказала суддя.

Що було раніше

Подільський районний суд Києва відклав розгляд по суті справи щодо Олександра Тупицького до 20 січня.

Суд обрав Олександру Тупицькому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 45,4 тис грн.

Про справу

Обвинувачення наполягає, що у жовтні 2018 року в одному із кафе Києва Тупицький, який на той час обіймав посаду заступника голови Конституційного Суду України, підкупив свідка у кримінальному провадженні. Свідок мав відмовитися від показань або дати “потрібні” покази на користь колишнього голови Вищого господарського суду України, який перебував у статусі підозрюваного.

Окрім того, за даними ДБР, колишній голова КСУ у 2018 та 2019 роках надавав неправдиві покази у справі протиправного заволодіння майновими активами Зуївського енергомеханічного заводу, що у місті Зугресі Донецької області.

“Ексголова КСУ відповідатиме перед судом за: завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту (ч. 2 ст. 384 КК України); підкуп свідка з метою надання завідомо неправдивих показань (ст. 386 КК України). У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 5 років”, — повідомили в ДБР.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський 27 березня підписав указ, яким скасував укази ще часів Януковича про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна. Раніше Президент відсторонив Тупицького від посади судді КСУ.

Перед цим в ОГП вказували, що Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру Тупицькому у здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка (ст. 386 та ч. 2 ст. 384 КК України) — й надіслав клопотання Президенту України Володимиру Зеленському щодо відсторонення Тупицького з посади голови КСУ.

А ще наприкінці жовтня ДБР розпочало кримінальне провадження щодо голови КСУ Тупицького.

Це сталося на тлі того, як 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.

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