Дело ПриватБанка: за экс-чиновницу внесли залог
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. За бывшую начальницу департамента межбанковских операций казначейства "ПриватБанка" Надежду Конопкину внесли залог в размере 2,7 млн грн. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель отдела коммуникаций в Высшем антикоррупционном суде Олеся Чемерис.
Детали
Так, Чемерис подтвердила, что за подозреваемую сегодня внесли залог в размере 2 млн 744 тыс. 430 грн.
Что было раньше
Высший антикоррупционный суд применил к бывшей начальнице департамента межбанковских операций казначейства "ПриватБанка" Надежды Конопкина мера пресечения в виде залога в размере 2,744 млн грн.
Как сообщал УНН, детективы Национального бюро сообщили о подозрении в растрате 8,2 млрд грн бывшим председателю правления - до национализации этот пост занимал Александр Дубилет, его заместителю и руководителю департамента межбанковских операций ПАО КБ "ПриватБанк".
Контекст
Детективы НАБУ 22 февраля сообщили, что в международном аэропорту "Борисполь" экстренно посадили самолет с экс-заместителем председателя правления ПриватБанка Владимиром Яценко, когда он пытался сбежать.
Ему и еще двум бывшим топ-менеджерам ПриватБанка сообщили о подозрении в растрате более 136,89 млн грн.
Позже Высший антикоррупционный суд на 60 дней отправил Яценко под стражу с возможностью внесения залога в размере 52 млн 210 тыс. грн. Впоследствии за него внесли залог.