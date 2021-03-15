НАБУ і САП повідомили нові підозри трьом топ-менеджерам у справі ПриватБанку
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Детективи Національного бюро повідомили про підозру у розтраті 8,2 млрд грн колишнім голові правління - до націоналізації цей пост займав Олександр Дубілет, його заступнику та керівнику департаменту міжбанківських операцій ПАТ КБ “ПриватБанк”, передає УНН із посиланням на пресслужбу НАБУ.
Цитата
“15 березня 2021 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП повідомили про підозру у розтраті 8,2 млрд грн колишнім голові правління, його заступнику та керівнику департаменту міжбанківських операцій ПАТ КБ „ПриватБанк“. Дії всіх осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 366 КК України. Підозри погодила Генеральний прокурор”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
Слідство встановило, що у грудні 2016 року, напередодні націоналізації ПАТ КБ “ПриватБанк” тодішній голова правління банку розпорядився перерахувати 314,9 млн дол. (8,2 млрд грн за курсом НБУ) з кореспондентського рахунку, відкритого в одному з європейських банків, як погашення заборгованості за раніше виданим акредитивам двом компаніям-агротрейдерам.
Для прикриття фактичної розтрати коштів “ПриватБанку” і надання вигляду законності цій злочинній схемі колишні високопосадовці банку підробили банківські документи та провели фіктивне кредитування пов’язаної з банком юридичної особи. Таким чином цю особу зробили боржником саме на ту суму, яку вивели через погашення акредитивів іншим компаніям.
Зазначена схема є другим епізодом злочинної діяльності топменеджменту “ПриватБанку”, який викрили детективи НАБУ. Перший стосувався схеми з виведення майже 140 млн грн через підконтрольну колишнім бенефіціарам фінустанови страхову компанію.
Додамо
Загалом на сьогодні до кримінальної відповідальності в обох епізодах притягнуто п’ятеро осіб: колишній голова правління “ПриватБанку”, два його заступники та два керівники департаментів. Ексочільник “ПриватБанку” є підозрюваним в обох епізодах.
На майно підозрюваних осіб наразі накладено тимчасовий арешт для відшкодування завданих збитків.
Досудове розслідування триває, проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії.
Слідство встановлює інших осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочинів.
Контекст
Детективи НАБУ 22 лютого повідомили, що в міжнародному аеропорту “Бориспіль” екстрено посадили літак з ексзаступником голови правління ПриватБанку Володимиром Яценком, коли він намагався втекти.
Йому і ще двом колишнім топ-менеджерам ПриватБанку повідомили про підозру у розтраті понад 136,89 млн грн.
Пізніше Вищий антикорупційний суд на 60 днів відправив Яценка під варту з можливістю внесення застави у розмірі 52 млн 210 тис. грн.
Потім за нього внесли заставу.