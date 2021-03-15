НАБУ и САП сообщили новые подозрения трем топ-менеджерам по делу ПриватБанка

Цитата

"15 марта 2021 года детективы Национального бюро под процессуальным руководством САП сообщили о подозрении в растрате 8,2 млрд грн бывшим председателю правления, его заместителю и руководителю департамента межбанковских операций ПАО КБ "ПриватБанк". Действия всех лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 366 УК Украины. Подозрения согласовала Генеральный прокурор", - говорится в сообщении.

Детали

Следствие установило, что в декабре 2016 года, накануне национализации ПАО КБ "ПриватБанк" тогдашний председатель правления банка распорядился перечислить 314,9 млн долл. (8,2 млрд грн по курсу НБУ) с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, как погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам.

Для прикрытия фактической растраты средств "ПриватБанка" и предоставления вида законности этой преступной схеме бывшие высокопоставленные лица банка подделали банковские документы и провели фиктивное кредитование связанного с банком юридического лица. Таким образом это лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели через погашение аккредитивов другим компаниям.

Указанная схема является вторым эпизодом преступной деятельности топ-менеджмента "ПриватБанка", который разоблачили детективы НАБУ. Первый касался схемы по выводу почти 140 млн грн через подконтрольную бывшим бенефициарам финучреждения страховую компанию.

Добавим

Всего на сегодня к уголовной ответственности в обоих эпизодах привлечены пять человек: бывший председатель правления "ПриватБанка", два его заместителя и два руководителя департаментов. Экс-глава "ПриватБанка" является подозреваемым в обоих эпизодах.

На имущество подозреваемых пока наложен временный арест для возмещения нанесенного ущерба.

Досудебное расследование продолжается, проводятся неотложные следственные (розыскные) действия.

Следствие устанавливает других лиц, которые могут быть причастны к совершению преступлений.

Контекст

Детективы НАБУ 22 февраля сообщили, что в международном аэропорту "Борисполь" экстренно посадили самолет с экс-заместителем председателя правления ПриватБанка Владимиром Яценко, когда он пытался убежать.

Ему и еще двум бывшим топ-менеджерам ПриватБанка сообщили о подозрении в растрате более 136,89 млн грн.

Позже Высший антикоррупционный суд на 60 дней отправил Яценко под стражу с возможностью внесения залога в размере 52 млн 210 тыс. грн.

Потом за него внесли залог.