Розтрата 8,2 млрд грн ПриватБанку: експосадовиці визначили понад 2,7 млн грн застави
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Вищий антикорупційний суд застосував до колишньої начальниці департаменту міжбанківських операцій казначейства “ПриватБанку” Надії Конопкіної запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 2,744 млн грн. ЇЇ підозрюють у причетності до розтрати 8,2 млрд грн, передає кореспондент УНН.
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“Слідча суддя постановила, клопотання про застосування запобіжного заходу щодо Конопкіної задовольнити частково. Обрати підозрюваній запобіжний захід у вигляді застави розміром 2,744 млн грн”, — сказала суддя.
Окрім того, на підозрювану поклали наступні обов’язки:
• прибувати до органу досудового слідства, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою;
• не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу;
• повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи;
• утримуватися від спілкування зі свідками;
• здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
Додамо, що сторона обвинувачення просила обрати запобіжний захід у вигляді застави у 10 млн грн.
Доповнення
Як повідомляв УНН, детективи Національного бюро повідомили про підозру у розтраті 8,2 млрд грн колишнім голові правління — до націоналізації цей пост займав Олександр Дубілет, його заступнику та керівнику департаменту міжбанківських операцій ПАТ КБ “ПриватБанк”.
Контекст
Детективи НАБУ 22 лютого повідомили, що в міжнародному аеропорту “Бориспіль” екстрено посадили літак з ексзаступником голови правління ПриватБанку Володимиром Яценком, коли він намагався втекти.
Йому і ще двом колишнім топ-менеджерам ПриватБанку повідомили про підозру у розтраті понад 136,89 млн грн.
Пізніше Вищий антикорупційний суд на 60 днів відправив Яценка під варту з можливістю внесення застави у розмірі 52 млн 210 тис. грн.
Згодом за нього внесли заставу.