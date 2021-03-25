Растрата 8,2 млрд грн ПриватБанка: экс-чиновнице определили более 2,7 млн грн залога
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Высший антикоррупционный суд применил к прежней начальнице департамента межбанковских операций казначейства "ПриватБанка" Надежде Конопкиной меру пресечения в виде залога в размере 2,744 млн грн. Ее подозревают в причастности к растрате 8,2 млрд грн, передает корреспондент УНН.
Цитата
"Следственная судья постановила, ходатайство о применении меры пресечения в отношении Конопкиной удовлетворить частично. Выбрать подозреваемой меру пресечения в виде залога в размере 2,744 млн грн", - сказала судья.
Кроме того, на подозреваемую положили следующие обязанности:
• прибывать в орган досудебного следствия, к прокурору, следственному судье и в суд по первому требованию;
• не отлучаться из населенного пункта, в котором он проживает, без разрешения;
• сообщать об изменении своего места жительства и места работы;
• воздерживаться от общения со свидетелями;
• сдать на хранение свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.
Добавим, что сторона обвинения просила избрать меру пресечения в виде залога в 10 млн грн.
Дополнение
Как сообщал УНН, детективы Национального бюро сообщили о подозрении в растрате 8,2 млрд грн бывшим председателю правления - к национализации этот пост занимал Александр Дубилет, его заместителю и руководителю департамента межбанковских операций ПАО КБ "ПриватБанк".
Контекст
Детективы НАБУ 22 февраля сообщили, что в международном аэропорту "Борисполь" экстренно посадили самолет с экс-заместителем председателя правления ПриватБанка Владимир Яценко, когда он пытался убежать.
Ему и еще двум бывшим топ-менеджерам ПриватБанка сообщили о подозрении в растрате более 136,89 млн грн.
Позже Высший антикоррупционный суд на 60 дней отправил Яценко под стражу с возможностью внесения залога в размере 52 млн 210 тыс. грн.
Впоследствии за него внесли залог.