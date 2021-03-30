Справа ПриватБанку: за експосадовицю внесли заставу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. За колишню начальницю департаменту міжбанківських операцій казначейства “ПриватБанку” Надію Конопкіну внесли заставу в розмірі 2,7 млн грн. Про це журналісту УНН повідомила керівник відділу комунікацій у Вищому антикорупційному суді Олеся Чемерис.
Деталі
Так, Чемерис підтвердила, що за підозрювану сьогодні внесли заставу у розмірі 2 млн 744 тис. 430 грн.
Що було раніше
Вищий антикорупційний суд застосував до колишньої начальниці департаменту міжбанківських операцій казначейства “ПриватБанку” Надії Конопкіної запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 2,744 млн грн.
Як повідомляв УНН, детективи Національного бюро повідомили про підозру у розтраті 8,2 млрд грн колишнім голові правління — до націоналізації цей пост займав Олександр Дубілет, його заступнику та керівнику департаменту міжбанківських операцій ПАТ КБ “ПриватБанк”.
Контекст
Детективи НАБУ 22 лютого повідомили, що в міжнародному аеропорту “Бориспіль” екстрено посадили літак з ексзаступником голови правління ПриватБанку Володимиром Яценком, коли він намагався втекти.
Йому і ще двом колишнім топ-менеджерам ПриватБанку повідомили про підозру у розтраті понад 136,89 млн грн.
Пізніше Вищий антикорупційний суд на 60 днів відправив Яценка під варту з можливістю внесення застави у розмірі 52 млн 210 тис. грн. Згодом за нього внесли заставу.