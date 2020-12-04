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Дело Окуевой: суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве

Дело Окуевой: суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве

Киев  •  УНН

 • 10862 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Защита подозреваемого Игоря Редькина в убийстве Амины Окуевой, которое произошло 30 октября 2017 года у поселка Глеваха Киевской области, не явилась в суд. В результате чего рассмотрение жалобы защиты было отложено, а подозреваемого оставили под стражей до 15 января 2021 года. Об этом в Facebook сообщил директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, передает УНН.

"Из-за своевременного медиа-резонанса ... удалось предотвратить возможное освобождение из-под стражи уроженца Дагестана Игоря Редькина, подозреваемого в причастности к убийству полицейского и добровольца АТО Амины Окуевой. Защита подозреваемого не появилась в суде на рассмотрение своей же жалобы. Во время этого, по оперативным данным, подозреваемый мог симулировать внезапное ухудшение состояния здоровья и требовать с адвокатами оказания медицинской помочь с вывозом "на лечение". Суд отложил на 9 декабря рассмотрение жалобы защиты. Мера пресечения - содержание под стражей - действует до 15 января", - сообщил Шевченко.

Отмечается, что полиция Киевской области с середины лета открыла к ознакомлению материалы дела подозреваемому и готова к судебному разбирательству.

"Защита Редькина затягивает ознакомление и такими вот жалобами пытается максимально отсрочить начало рассмотрения дела по существу в суде. Еще бы, у следствия есть мощное прямое доказательство причастности Редькина к заказному преступления - выделено экспертами его профиль ДНК на орудии убийства - редком чешском армейском автомате в калибре 7‘62*39 мм. Из него 30 октября 2017 года расстреляли из засады джип, убив Амину и ранив ее мужа Адама Осмаева, который скрывается по сей день от заказчиков, следы которых ведут в РФ", - добавил Шевченко.

Напомним, 30 октября 2017 года под Киевом погибла чеченский доброволец Амина Окуева. Окуева участвовала в революции Достоинства и в войне на Донбассе в составе батальона "Киев-2".

Ранее УНН сообщал, что сообщено о подозрении организатору ее убийства.

Также напомним, что в Глевахе в Фастовском районе Киевской области в четверг открыли мемориальный знак на месте гибели Амины Окуевой.

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