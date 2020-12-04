Справа Окуєвої: суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві

“Через вчасний медіа-розголос...вдалося упередити можливе звільнення з-під варти уродженця Дагестану Ігоря Редькіна, підозрюваного у причетності до вбивства поліцейської і добровольця АТО Аміни Окуєвої. Захист підозрюваного не з’явився у суд на розгляд своєї ж скарги. Під час цього, за оперативними даними, підозрюваний міг симулювати раптове погіршення стану здоров’я і вимагати із адвокатами надання медичної допомогти із вивезенням „на лікування“. Суд відклав на 9 грудня розгляд скарги захисту. Запобіжний захід — утримання під вартою — діє до 15 січня”, — повідомив Шевченко.

Зазначається, що поліція Київської області з середини літа відкрила до ознайомлення матеріали справи підозрюваному і готова до судового розгляду.

“Захист Редькіна затягує ознайомлення і такими от скаргами намагається максимально відтермінувати початок розгляду справи по суті у суді. Ще б пак, у слідства є потужний прямий доказ причетності Редькіна до замовного злочину: виділено експертами його профілі ДНК на знарядді вбивства — рідкісному чеському армійському автоматі у калібрі 7‘62*39 мм. З нього 30 жовтня 2017 року розстріляли із засідки джип, вбивши Аміну і поранивши її чоловіка Адама Осмаєва, який переховується донині від замовників, сліди яких ведуть у РФ”, — додав Шевченко.

Нагадаємо, 30 жовтня 2017 року під Києвом загинула чеченський доброволець Аміна Окуєва. Окуєва брала участь у Революції Гідності та у війні на Донбасі у складі батальйону “Київ-2”.

Раніше УНН повідомляв, що повідомлено про підозру організатору її вбивства.

Також нагадаємо, що в Глевасі у Фастівському районі Київщини у четвер відкрили меморіальний знак на місці загибелі Аміни Окуєвої.