Дело одесских налоговиков: ВАКС избирает меру пресечения Чеботаревой
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Высший антикоррупционный суд рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения исполняющей обязанности начальницы Главного управления Государственной налоговой службы Одесской области Натальи Чеботаревой, которая подозревается в даче взятки в размере 25 тысяч долларов. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе суда.
Так, сегодня ВАКС продолжил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения исполняющей обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы Одесской области Натальи Чеботаревой.
Напомним, исполняющей обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы одной из областей разоблачили на предложении и предоставлении 25 тысяч долларов неправомерной выгоды руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры.
Также, по делу одесских налоговиков сообщили о подозрении и.о. первому заместителю начальника Главного управления Государственной налоговой службы в области.