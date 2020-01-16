Справа одеських податківців: ВАКС обирає запобіжний захід Чеботарьовій
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Вищий антикорупційний суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу виконуючій обов’язки начальниці Головного управління Державної податкової служби Одеської області Наталії Чеботарьовій, яка підозрюється у наданні хабара у розмірі 25 тисяч доларів. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі суду.
Так, сьогодні ВАКС продовжив розгляд клопотання про обрання міри запобіжного заходу виконуючій обов’язки начальника Головного управління Державної податкової служби Одеської області Наталії Чеботарьовій.
Нагадаємо, виконуючій обов’язки начальника Головного управління Державної податкової служби однієї з областей викрили на пропозиції та наданні 25 тисяч доларів неправомірної вигоди керівнику структурного підрозділу регіональної прокуратури.
Також, у справі одеських податківців повідомили про підозру в.о. першому заступнику начальника Головного управління Державної податкової служби в області.