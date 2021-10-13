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Дело "Межигорья": суд заочно арестовал сына Януковича

Дело "Межигорья": суд заочно арестовал сына Януковича

Киев  •  УНН

 • 16134 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Высший антикоррупционный суд заочно арестовал сына экс-президента Украины Виктора Януковича, который является подозреваемым по делу о присвоении Межигорья. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВАКС.

Цитата

"В среду, 13 октября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и избрал сыну бывшего Президента Украины меру пресечения в виде содержания под стражей. Мера пресечения была избрана при отсутствии подозреваемого (in absentia)", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в случае задержания этого лица и не позднее чем через 48 часов с момента его доставки к месту уголовного производства суд рассмотрит с участием подозреваемого вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или ее изменение на более мягкую меру пресечения в установленном законом порядке.

Дополнение

Недавно Антикоррупционный суд заочно арестовал Януковича по делу о присвоении Межигорья.

В конце июля этого года в ВАКС было подано ходатайство от НАБУ и САП об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему президенту Виктору Януковичу и его сыну по делу о присвоении Межигорья.

Отметим, еще ГПУ расследовала дело о завладении комплексом зданий резиденции Межигорья. В рамках этого дела было заочно сообщено о подозрении Януковичу. Позже дело передали в НАБУ и САП.

Как ранее сообщал УНН, еще Генеральная прокуратура ранее объявляла третьему президенту Украины Виктору Ющенко подозрение по статье 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

Следствие считает, что Ющенко в сговоре с экс-президентом Виктором Януковичем перевел Межигорье из подчинения Государственного управления делами в сферу ответственности Кабинета министров. Правительство после этого передало резиденцию в устав госпредприятия "Надра Украины", которое вывело Межигорье из государственной собственности в пользу фиктивной донецкой фирмы.

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