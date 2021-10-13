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Справа “Межигір’я”: суд заочно заарештував сина Януковича

Справа “Межигір’я”: суд заочно заарештував сина Януковича

Київ • УНН

 • 16144 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Вищий антикорупційний суд заочно арештував сина експрезидента України Віктора Януковича, який є підозрюваним у справі про привласнення Межигір'я. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВАКС.

Цитата

“У середу, 13 жовтня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання детектива НАБУ та обрав сину колишнього Президента України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Запобіжний захід був обраний за відсутності підозрюваного (in absentia)”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що у випадку затримання цієї особи і не пізніше як через 48 годин з часу її доставки до місця кримінального провадження, суд розгляне за участі підозрюваного питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м’який запобіжний захід в установленому законом порядку.

Доповнення

Нещодавно Антикорупційний суд заочно заарештував Януковича у справі про привласнення Межигір’я.

Наприкінці липня цього року до ВАКС було подано клопотання від НАБУ і САП про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою колишньому президенту Віктору Януковичу і його синові у справі щодо привласнення Межигір’я.

Зазначимо, ще ГПУ розслідувала справу щодо заволодіння комплексом будівель резиденції Межигір’я. У межах цієї справи було заочно повідомлено про підозру Януковичу. Пізніше справу передали до НАБУ та САП.

Як раніше повідомляв УНН, ще Генеральна прокуратура раніше оголошувала третьому президенту України Віктору Ющенку підозру за статтею 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

Слідство вважає, що Ющенко у змові з експрезидентом Віктором Януковичем перевів Межигір’я із підпорядкування Державного управління справами до сфери відповідальності Кабінету міністрів. Уряд після цього передав резиденцію до статуту держпідприємства “Надра України”, яке вивело Межигір’я з державної власності на користь фіктивної донецької фірми.

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