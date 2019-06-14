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Дело Маркива: итальянцы требуют от Украины несколько миллионов евро компенсации

Киев • УНН

 • 12397 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Итальянский суд по делу бойца Национальной гвардии Виталия Маркива, обвиняемого в смерти итальянского фотокорреспондента на Донбассе, заслушал выступления адвокатов сторон гражданского иска, семьи погибшего фотографа и журналистских организаций, которые предъявили финансовые требования к Украине. Об этом сообщил председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий в Facebook, передает УНН.

Дело Маркива: итальянцы требуют от Украины несколько миллионов евро компенсации

"Сегодняшнее заседание было посвящено выступлениям адвокатов сторон гражданского иска. Забегая вперед стоит сказать, что все выступающие поддержали обвинения, останавливаясь на отдельных деталях и предъявили финансовые требования к Украине", - написал Городецкий.

Так сегодня заслушали адвоката Джулиано Пизапия, бывшего мэра Милана, депутат Европарламента.

"Он представлял интересы Национальной Федерации Итальянской Прессы и Ассоциации журналистов Ломбардии. (Пизапия - ред.) Озвучил сумму денежных претензий его клиентов, но отметил, что эти деньги пойдут на защиту журналистов", - написал Городецкий.

Кроме того, адвокат семьи Роккелли, Алессандра Баллерини попросила 1 млн евро для семьи Роккелли и 800 млн евро для его гражданской жены, отметив, что семья не хотела никаких денег и она едва их убедила.

"Также, адвокат сестры Андреа не озвучил суммы компенсации, а передал это ходатайство судье ... Адвокат ассоциации Цезура Лаб попросил 15 тыс. евро", - отметил Городецкий.

Городецкий сообщил, что следующее заседание состоится 21 июня, слово предоставят адвокату Виталия, Рафаэллю Делла Валли. А 5 июля сторона защиты закончит выступление. 12 июля ожидается вердикт суда.

Напомним, итальянский прокурор Андреа Дзанончелли требует приговорить к 17 годам заключения бывшего украинского военнослужащего Виталия Маркива.

Как сообщал УНН, 29-летний нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии находится под стражей в итальянской тюрьме по обвинению в гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле на Донбассе. Его арестовали 30 июня 2017 года в аэропорту Болоньи. Украинский военный отвергает все обвинения и отрицает свою причастность к гибели Роккелли и Андрея Миронова, его российского партнера.

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