Справа Марківа: італійці вимагають від України декілька мільйонів євро компенсації
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Італійський суд у справі бійця Національної гвардії Віталія Марківа, обвинуваченого у смерті італійського фотокореспондента на Донбасі, заслухав виступи адвокатів сторін цивільного позову, родини загиблого фотографа та журналістських організацій, які пред’явили фінансові вимоги до України. Про це повідомив голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький у Facebook, передає УНН.
“Сьогоднішнє засідання було присвячене виступам адвокатів сторін цивільного позову. Забігаючи наперед варто сказати, що всі виступаючі підтримали обвинувачення, зупиняючись на окремих деталях і пред’явили фінансові вимоги до України”, — написав Городецький.
Так, сьогодні заслухали адвоката Джуліано Пізапія, колишнього мера Мілану, депутат Європарламенту.
“Він представляв інтереси Національної Федерації Італійської Преси та Асоціацію журналістів Ломбардії. (Пізапія-ред.) озвучив суму грошових претензій його клієнтів, але зазначив, що ці гроші підуть на захист журналістів”, — написав Городецький.
Окрім того, адвокат сім’ї Роккеллі, Алесандра Баллеріні попросила 1 млн євро для сім’ї Роккеллі та 800 млн євро для його цивільної дружини, зазначивши, що сім’я не хотіла ніяких грошей і вона ледве їх переконала.
“Також, адвокат сестри Андреа не озвучив суми компенсації, а передав це клопотання судді... Адвокат асоціації Цезура Лаб попросив 15 тисяч євро”, — зазначив Городецький.
Городецький повідомив, що наступне засідання, відбудеться 21 червня, слово нададуть адвокату Віталія, Рафаеллю Делла Валлі. А 5 липня сторона захисту закінчить виступ. 12 липня очікується вердикт суду.
Нагадаємо, італійський прокурор Андреа Дзанончеллі вимагає засудити до 17 років ув’язнення колишнього українського військовослужбовця Віталія Марківа.
Як повідомляв УНН, 29-річний нацгвардієць Віталій Марків з подвійним громадянством України й Італії перебуває під вартою в італійській в’язниці за звинуваченням у загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі на Донбасі. Його арештували 30 червня 2017 року в аеропорту Болоньї. Український військовий відкидає усі обвинувачення і заперечує свою причетність до загибелі Роккеллі та Андрія Миронова, його російського напарника.