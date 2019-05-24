Нацгвардійця Марківа вимагають засудити на 17 років
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Італійський прокурор Андреа Дзанончеллі вимагає засудити до 17 років ув’язнення колишнього українського військовослужбовця Віталія Марківа. Про це журналіст Наталка Кудрик повідомила у своєму Facebook, передає УНН.
"17 років ув'язнення для Віталія Марківа просить прокурор обвинувачення Дзанончеллі", - вказала журналіст.
Нагадаємо, 29-річний нацгвардієць Віталій Марків з подвійним громадянством України й Італії перебуває під вартою в італійській в’язниці за звинуваченням у загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі на Донбасі. Його арештували 30 червня 2017 року в аеропорту Болоньї. Український військовий відкидає усі обвинувачення і заперечує свою причетність до загибелі Роккеллі та Андрія Миронова, його російського напарника.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що італійського журналіста Рокеллі вбили сепаратисти, а не нацгвардієць.
Як повідомляв УНН, у справі Марківа в італійському суді дав свідчення в.о. командувача Нацгвардії.