Нацгвардейца Маркива требуют осудить на 17 лет

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 18412 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 40530 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 59366 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 74709 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 119605 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110854 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137230 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144545 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130083 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130162 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Нацгвардейца Маркива требуют осудить на 17 лет

Нацгвардейца Маркива требуют осудить на 17 лет

Киев  •  УНН

 • 18022 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Итальянский прокурор Андреа Дзанончелли требует приговорить к 17 годам заключения бывшего украинского военнослужащего Виталия Маркива. Об этом журналист Наталья Кудрик сообщила в своем Facebook, передает УНН.

"17 лет заключения для Виталия Маркива просит прокурор обвинения Дзанончелли", - указала журналист.

Напомним, 29-летний нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии находится под стражей в итальянской тюрьме по обвинению в гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли на Донбассе. Его арестовали 30 июня 2017 в аэропорту Болоньи. Украинский военный отвергает все обвинения и отрицает свою причастность к гибели Роккелли и Андрея Миронова, его российского партнера.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что итальянского журналиста Рокелли убили сепаратисты, а не нацгвардеец.

Как сообщал УНН, в деле Маркива в итальянском суде дал показания и.о. командующего Нацгвардии.

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