Нацгвардейца Маркива требуют осудить на 17 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Итальянский прокурор Андреа Дзанончелли требует приговорить к 17 годам заключения бывшего украинского военнослужащего Виталия Маркива. Об этом журналист Наталья Кудрик сообщила в своем Facebook, передает УНН.
"17 лет заключения для Виталия Маркива просит прокурор обвинения Дзанончелли", - указала журналист.
Напомним, 29-летний нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии находится под стражей в итальянской тюрьме по обвинению в гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли на Донбассе. Его арестовали 30 июня 2017 в аэропорту Болоньи. Украинский военный отвергает все обвинения и отрицает свою причастность к гибели Роккелли и Андрея Миронова, его российского партнера.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что итальянского журналиста Рокелли убили сепаратисты, а не нацгвардеец.
Как сообщал УНН, в деле Маркива в итальянском суде дал показания и.о. командующего Нацгвардии.