Дело "Хизб ут-Тахрир": Украина выразила очередной протест РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за продолжения рассмотрения в суде Российской Федерации относительно шести граждан Украины "дела Хизб ут-Тахрир", передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД.
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с продолжением рассмотрения в Северокавказком окружном военном суде сфабрикованного против граждан Украины Муслима Алиева, Эмира-Усеина Куку, Вадима Сирука, Энвера Бекирова, Рефата Алимова, Арсена Джеппарова дела", - отметили в ведомстве.
По информации пресс-службы, устроенный российской стороной судебный фарс является очередным примером применения страной-оккупантом репрессий против крымскотатарского народа под предлогом "борьбы с терроризмом".
"Министерство иностранных дел Украины требует от российской стороны немедленно прекратить политически мотивированное преследование представителей крымскотатарского народа", - говорится в заявлении.
Также МИД призвал мировое сообщество осудить антигуманную и противоправную деятельность судебных органов Российской Федерации и усилить политико-дипломатическое давление на государство-агрессора с целью освобождения незаконно удерживаемых в России и на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым граждан Украины.
Как сообщал УНН, международная правозащитная организация Amnesty International в Украине призвала Россию немедленно отпустить и прекратить преследование шестерых фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир".
В феврале-апреле 2016 года в Ялте были задержаны Арсен Джеппаров, Рефат Алимов, Эмир-Усеин Куку, Муслим Алиев, Энвер Бекиров и Вадим Сирук. Их обвиняют в причастности к запрещенной в России исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир".