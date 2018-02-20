Справа “Хізб ут-Тахрір”: Україна висловила черговий протест РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через продовження розгляду у суді Російської Федерації щодо шістьох громадян України “справи Хізб ут-Тахрір”, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби МЗС.
“Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з продовженням розгляду в Північнокавказькому окружному військовому суді сфабрикованої проти громадян України Мусліма Алієва, Еміра-Усеїна Куку, Вадима Сірука, Енвера Бекірова, Рефата Алімова, Арсена Джеппарова справи”, — наголосили у відомстві.
За інформацією прес-служби, влаштований російською стороною судовий фарс є черговим прикладом застосування країною-окупантом репресій проти кримськотатарського народу під приводом “боротьби з тероризмом”.
“Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторони негайно припинити політично вмотивоване переслідування представників кримськотатарського народу”, — йдеться у заяві.
Також МЗС закликало світове співтовариство засудити антигуманну і протиправну діяльність судових органів Російської Федерації та посилити політико-дипломатичний тиск на державу-агресора з метою звільнення незаконно утримуваних в Росії та на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим громадян України.
Як повідомляв УНН, міжнародна правозахисна організація Amnesty International в Україні закликала Росію негайно відпустити й припинити переслідування шістьох фігурантів ялтинської “справи Хізб ут-Тахрір”.
У лютому-квітні 2016 року в Ялті були затримані Арсен Джеппаров, Рефат Алімов, Емір-Усеїн Куку, Муслім Алієв, Енвер Бекіров і Вадим Сірук. Їх звинувачують у причетності до забороненої в Росії ісламської політичної організації “Хізб ут-Тахрір”.