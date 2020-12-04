Дело Гандзюк: суд продлил арест Мангеру и Левину

“Суд постановил, в удовлетворении ходатайства стороны защиты об изменении меры пресечения Мангеру и Левину отказать. Ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей Мангера и Левина удовлетворить. Продлить содержание под стражей Мангер к 1 февраля 2021 года без определения размера залога. Продлить действие меры пресечения в виде содержания под стражей Левину к 1 февраля 2021 года без определения размера залога”, — сказала судья.

Напомним, прокуратура просит назначить главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру и бывшему помощнику депутата Алексею Левину наказание в виде 12 лет лишения свободы.



Как сообщалось, по данным следствия, “председатель Херсонского облсовета Мангер и экстрадированный в Украину из Болгарии Левин организовали совершение по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения и повлекло смерть потерпевшей Екатерины Гандзюк (ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 УК Украины)”.

Кроме того, в ведомстве подтвердили, что суд удовлетворил ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора об избрании обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей до 18 октября 2020 года без права внесения залога.