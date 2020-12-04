Справа Гандзюк: суд продовжив арешт Мангеру та Левіну

“Суд постановив, в задоволені клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу Мангеру та Левіну відмовити. Клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою Мангера та Левіна задовольнити. Продовжити тримання під вартою Мангеру до 1 лютого 2021 року без визначення розміру застави. Продовжити дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Левіну до 1 лютого 2021 року без визначення розміру застави”, — сказала суддя.

Нагадаємо, прокуратура просить призначити голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру та колишньому помічнику депутата Олексію Левіну покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.



Як повідомлялося, за даними слідства, “голова Херсонської облради Мангер та екстрадований в Україну з Болгарії Левін організували вчинення за попередньою змовою групою осіб умисного тяжкого тілесного ушкодження у спосіб, що має характер особливого мучення та спричинило смерть потерпілої Катерини Гандзюк (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 КК України)”.

Окрім того, у відомстві підтвердили, що суд задовольнив клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про обрання обвинуваченим запобіжного заходу у виді тримання під вартою до 18 жовтня 2020 року без права внесення застави.