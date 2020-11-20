Справа Гандзюк: суд дослідив вже 5 томів доказів

“Будемо оголошувати перерву. На наступному засіданні будемо далі досліджувати постанову про об’єднання матеріалів досудового розслідування. Сьогодні ми дослідили два повних тома і почали 3-й. Наступна дата на 26 листопада на 12:00, після цього 3 і 4 грудня і після цього 17 грудня”, — зазначила суддя.

Нагадаємо, на попередньому судовому засідання Дніпровський районний суд міста Києва розглянув три томи доказів сторони обвинувачення у справі голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера та колишнього помічника депутата Олексія Левіна, яких обвинувачують у замовленні та організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

Як раніше повідомляв УНН, Дніпровський районний суд міста Києва продовжив тримання під вартою голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру та колишньому помічнику депутата Олексію Левіні, яких обвинувачують у замовленні та організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

В свою чергу, прокуратура просить призначити голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру та колишньому помічнику депутата Олексію Левіну покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, за даними слідства, “голова Херсонської облради Мангер та екстрадований в Україну з Болгарії Левін організували вчинення за попередньою змовою групою осіб умисного тяжкого тілесного ушкодження у спосіб, що має характер особливого мучення та спричинило смерть потерпілої Катерини Гандзюк (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 КК України)”.

Окрім того, у відомстві підтвердили, що суд задовольнив клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про обрання обвинуваченим запобіжного заходу у виді тримання під вартою до 18 жовтня 2020 року без права внесення застави.