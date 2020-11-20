Дело Гандзюк: суд исследовал уже 5 томов доказательств
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Днепровский районный суд города Киева на сегодняшнем судебном заседании исследовал 2 полных тома доказательств и три тома на прошлом заседании по делу главы Херсонского областного совета Владислава Мангера и бывшего помощника депутата Алексея Левина, которых обвиняют в заказе и организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, передает корреспондент УНН.
"Будем объявлять перерыв. На следующем заседании будем дальше исследовать постановление об объединении материалов досудебного расследования. Сегодня мы исследовали два полных тома и начали 3-й. Следующая дата на 26 ноября на 12:00, после этого 3 и 4 декабря и после этого 17 декабря", - отметила судья.
Напомним, на предыдущем судебном заседании Днепровский районный суд Киева рассмотрел три тома доказательств стороны обвинения по делу главы Херсонского областного совета Владислава Мангера и бывшего помощника депутата Алексея Левина, которых обвиняют в заказе и организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.
Как ранее сообщал УНН, Днепровский районный суд Киева продолжил содержание под стражей голове Херсонского областного совета Владиславу Мангеру и бывшему помощнику депутата Алексею Левину, которых обвиняют в заказе и организации нападения на херсонская активистку Екатерину Гандзюк.
В свою очередь, прокуратура просит назначить голове Херсонского областного совета Владиславу Мангеру и бывшему помощнику депутата Алексею Левину наказание в виде 12 лет лишения свободы.
Напомним, по данным следствия, "председатель Херсонского облсовета Мангер и экстрадированный в Украину из Болгарии Левин организовали совершение по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что и повлекло смерть потерпевшей Екатерины Гандзюк (ч. 3 ст. 27 , ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 УК Украины)".
Кроме того, в ведомстве подтвердили, что суд удовлетворил ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора об избрании обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей до 18 октября 2020 года без права внесения залога.