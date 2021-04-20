Дело экс-руководителя Укравтодора Новака: бизнесмену определили залог в размере более 15 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд избрал владельцу украинской финансово-промышленной группы Альтком Александру Тисленко меру пресечения в виде залога в размере более 15 млн грн. Его подозревают в даче взяток экс-исполняющему обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомиру Новаку. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВАКС.
Цитата:
"Во вторник, 20 апреля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и избрал меру пресечения подозреваемому в виде залога в размере 15 млн 160 гривен", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что на подозреваемого возлагаются следующие процессуальные обязанности:
• прибывать по первому вызову к следователю, прокурору, суд;
• не покидать Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;
• уведомлять следователя, прокурора и суд об изменении места жительства и работы;
• воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами.
"Срок действия обязанностей - до 20 июня 2021 года", - отмечается в сообщении.
Так, подозреваемый обязан не позднее 5 дней со дня избрания меры пресечения внести средства на соответствующий счет Высшего антикоррупционного суда.
По версии стороны обвинения, подозреваемый, который является конечным бенефициарным владельцем группы компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере дорожного хозяйства на территории Украины, предоставил бывшему руководителю "Укравтодора" неправомерную выгоду в общей сумме более 575 0тысяч долларов США и 70 тысяч евро. Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 369 УК Украины.
Что было раньше
Конечному бенефициарному собственнику группы компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере дорожного хозяйства на территории Украины, сообщено о подозрении в предоставлении бывшему исполняющему обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новаку неправомерной выгоды.
Дополнение
Напомним, должностных лиц Укравтодора, среди которых бывший глава государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомир Новак, подозревают в создании преступной организации, деятельность которой была направлена на хищение средств международных организаций, которые выделялись для ремонта дорог в Украине.
Ранее шестерым лицам вручено уведомление о подозрении в рамках работы совместной следственной группы. А именно:
• бывшему главе Укравтодора (на момент совершения преступления - и.о. главы Укравтодора);
• двум гражданам Польши;
• иностранному гражданину, представителю одной из компаний-участниц тендеров Укравтодора;
• бывшему советнику и.о. главы Укравтодора, гражданке Украины;
• бенефициару группы компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере дорожного хозяйства на территории Украины.
20 июля Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего главу Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака. Ему официально предъявлены обвинения в коррупции.
Впоследствии суд в Польше арестовал экс-руководителя Укравтодора Новака.
Недавно в Польше суд освободил из-под стражи экс-главу Укравтодора Новака.