У справі екскерівника Укравтодору Новака повідомили нову підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Кінцевому бенефіціарному власнику групи компаній, що здійснюють свою діяльність у сфері дорожнього господарства на території України повідомлено про підозру в наданні колишньому виконувачу обов’язків голови Державного агентства автомобільних доріг України Славоміру Новаку неправомірної вигоди. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
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“13 квітня 2021 року за результатами спільних та скоординованих дій з польськими колегами, зібрано достатні докази, які викривають громадянина України — кінцевого бенефіціарного власника групи компаній, що здійснюють свою діяльність у сфері дорожнього господарства на території України в наданні колишньому керівнику „Укравтодору“ неправомірної вигоди у загальній сумі понад 575 тис. дол. та 70 тис. євро”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що за вказані кошти колишній керівник “Укравтодору” забезпечував сприяння відповідній компанії у продовженні здійснення оплати за угодою про виконання дорожніх робіт, забезпечував відтермінування здачі робіт за такою угодою, а також невжиття заходів з її дострокового розірвання.
“Громадянину України повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України та одночасно виконано доручення Окружної прокуратури міста Варшави та вручено відповідні процесуальні документи з приводу притягнення до кримінальної відповідальності вказаної особи також за законодавством Республіки Польща”, — зазначається в повідомленні.
В САП інформують, що одночасно українською стороною вжито заходів для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру.
Повідомляється, що діяльність спільної слідчої групи була продовжена у листопаді 2020 року на підставі спільного рішення Генерального прокурора України Ірини Венедіктової та Генерального прокурора Республіки Польщі Збігнєва Зьобро.
“На даний час спільною слідчою групою здійснюється комплекс слідчих дій та вживаються вичерпні заходи для забезпечення невідворотності кримінальної відповідальності щодо інших співучасників корупційних схем у діяльності Укравтодору”, — йдеться в повідомленні.
Додамо, що як стало відомо УНН з власних джерел мова йде про власника “Альткому” Олександра Тісленка.
Доповнення
Нагадаємо, посадових осіб Укравтодору, серед яких колишній голова державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Славомір Новак, підозрюють у створенні злочинної організації, діяльність якої була спрямована на розкрадання коштів міжнародних організацій, які виділялися для ремонту доріг в Україні.
Раніше шістьом особам вручено повідомлення про підозру в межах роботи спільної слідчої групи. А саме:
• колишньому голові Укравтодору (на момент вчинення злочину — в.о. голови Укравтодору);
• двом громадянам Польщі;
• іноземному громадянину, представника однієї з компаній-учасниць тендерів Укравтодору;
• колишній радниці в.о. голови Укравтодору, громадянці України.
• бенефіціару групи компаній, що здійснюють свою діяльність у сфері дорожнього господарства на території України
20 липня Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, колишнього голову Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміра Новака. Йому офіційно висунули обвинувачення у корупції.
Згодом, суд у Польщі арештував екскерівника Укравтодору Новака.
Нещодавно у Польщі суд звільнив з під варти ексглаву Укравтодору Новака.