У Польщі суд звільнив з під варти ексглаву Укравтодору Новака

Цитата

“Районний суд Варшави не продовжив термін утримання під вартою Славоміра Новака. Він застосував лібертаріанські превентивні заходи проти підозрюваного в корупції. Представник районної прокуратури Варшави Олександра Скшиніарц повідомила, що прокуратура оскаржить рішення суду”, — йдеться в повідомленні.

За словами прокурора, Славомир Новак повинен залишатися під вартою ще три місяці — до липня. Прокурор пояснив перед слуханням, що продовження терміну утримання під вартою було необхідно через побоювання шахрайства, і підозрюваний може бути покараний позбавленням волі строком на 15 років.

Доповнення

Варшавський суд заарештував Славоміра Новака.

Як повідомлялося, ексглаві Укравтодору в Польщі офіційно пред’явили звинувачення.

20 липня Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, колишнього голову Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміра Новака.

Також в січні цього року Новаку направлено повідомлення про підозру щодо перешкоджання ним виконання рішень суду.