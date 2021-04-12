У Польщі суд звільнив з під варти ексглаву Укравтодору Новака
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Районний суд Варшави не продовжив термін утримання під вартою колишньому виконувачу обов’язків голови Державного агентства автомобільних доріг України Славоміру Новаку, якого підозрюють в корупції, управлінні організованою злочинною групою і відмиванні грошей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Polskie Radio.
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“Районний суд Варшави не продовжив термін утримання під вартою Славоміра Новака. Він застосував лібертаріанські превентивні заходи проти підозрюваного в корупції. Представник районної прокуратури Варшави Олександра Скшиніарц повідомила, що прокуратура оскаржить рішення суду”, — йдеться в повідомленні.
За словами прокурора, Славомир Новак повинен залишатися під вартою ще три місяці — до липня. Прокурор пояснив перед слуханням, що продовження терміну утримання під вартою було необхідно через побоювання шахрайства, і підозрюваний може бути покараний позбавленням волі строком на 15 років.
Доповнення
Варшавський суд заарештував Славоміра Новака.
Як повідомлялося, ексглаві Укравтодору в Польщі офіційно пред’явили звинувачення.
20 липня Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, колишнього голову Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміра Новака.
Також в січні цього року Новаку направлено повідомлення про підозру щодо перешкоджання ним виконання рішень суду.