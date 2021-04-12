В Польше суд освободили из-под стражи экс-главу Укравтодора Новака
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Районный суд Варшавы не продлил срок содержания под стражей бывшему исполняющему обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомиру Новак, которого подозревают в коррупции, руководстве организованной преступной группой и отмывании денег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Polskie Radio.
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“Районный суд Варшавы не продлил срок содержания под стражей Славомира Новака. Он применил либертарианские превентивные меры против подозреваемого в коррупции. Представитель районной прокуратуры Варшавы Александра Скшыниарц сообщила, что прокуратура обжалует решение суда”, — говорится в сообщении.
По словам прокурора, Славомир Новак должен оставаться под стражей еще три месяца — до июля. Прокурор объяснил перед слушанием, что продление срока содержания под стражей было необходимо из-за опасений мошенничества, и подозреваемый может быть наказан лишением свободы сроком на 15 лет.
Дополнение
Варшавский суд арестовал Славомира Новака.
Как сообщалось, экс-главе Укравтодора в Польше официально предъявили обвинение.
20 июля Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака.
Также в январе этого года Новаку направлено уведомление о подозрении относительно препятствования им исполнения решений суда.