В деле экс-руководителя Укравтодора Новака сообщили новое подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Конечному бенефициарному собственнику группы компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере дорожного хозяйства на территории Украины сообщено о подозрении в предоставлении бывшему исполняющему обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомиру Новаку неправомерной выгоды. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
Цитата
“13 апреля 2021 года по результатам общих и скоординированных действий с польскими коллегами, собрано достаточно доказательств, уличающих гражданина Украины — конечного бенефициарного владельца группы компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере дорожного хозяйства на территории Украины в предоставлении бывшему руководителю „Укравтодора“ неправомерной выгоды в общей сумме более 575 тыс. долл. и 70 тыс. евро”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что за указанные средства бывший руководитель “Укравтодора” обеспечивал содействие соответствующей компании в продолжении осуществления оплаты по договору о выполнении дорожных работ, обеспечивал отсрочку сдачи работ по такому соглашению, а также непринятие мер по ее досрочному расторжению.
“Гражданину Украины сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины и одновременно выполнено поручение Окружной прокуратуры Варшавы и вручено соответствующие процессуальные документы по поводу привлечения к уголовной ответственности указанного лица также по законодательству Республики Польша”, - отмечается в сообщении.
В САП информируют, что одновременно украинской стороной приняты меры для применения к юридическому лицу мер уголовно-правового характера.
Сообщается, что деятельность совместной следственной группы была продолжена в ноябре 2020 года на основании совместного решения Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой и Генерального прокурора Республики Польша Збигнева Зебро.
“В настоящее время общей следственной группой осуществляется комплекс следственных действий и принимаются исчерпывающие меры по обеспечению неотвратимости уголовной ответственности по другим соучастникам коррупционных схем в деятельности Укравтодора”, — говорится в сообщении.
Добавим, что как стало известно УНН из собственных источников речь идет о владельце “Альткома” Александре Тисленко.
Дополнение
Напомним, должностных лиц Укравтодора, среди которых бывший глава государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомир Новак, подозревают в создании преступной организации, деятельность которой была направлена на хищение средств международных организаций, которые выделялись для ремонта дорог в Украине.
Ранее шестерым лицам вручено уведомление о подозрении в рамках работы совместной следственной группы. А именно:
• бывшему главе Укравтодора (на момент совершения преступления — и.о. председателя Укравтодора)
• двум гражданам Польши;
• иностранному гражданину, представителю одной из компаний-участниц тендеров Укравтодора;
• бывшему советнику и.о. председателя Укравтодора, гражданке Украины.
• бенефициару группы компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере дорожного хозяйства на территории Украины
20 июля Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака. Ему официально выдвинули обвинение в коррупции.
Впоследствии суд в Польше арестовал экс-главу Укравтодора Новака.
Недавно в Польше суд освободил из-под стражи экс-главу Укравтодора Новака.