Справа екскерівника Укравтодору Новака: бізнесмену визначили заставу у розмірі понад 15 млн грн

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Вищий антикорупційний суд обрав власнику української фінансово-промислової групи Альтком Олександру Тісленку запобіжний захід у вигляді застави у розмірі понад 15 млн грн. Його підозрюють у дачі хабарів ексвиконувачу обов’язків голови Державного агентства автомобільних доріг України Славоміру Новаку. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВАКС.

Цитата:

"У вівторок, 20 квітня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та обрав запобіжний захід підозрюваному у вигляді застави у розмірі 15 млн 160 гривень", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що на підозрюваного покладаються наступні процесуальні обов’язки:

• прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора, суду;
• не залишати Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
• повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну місця проживання та роботи;
• утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами.

"Термін дії обов’язків – до 20 червня 2021 року", - зазначається в повідомленні.

Так, підозрюваний зобов’язаний не пізніше 5 днів із дня обрання запобіжного заходу внести кошти на відповідний рахунок Вищого антикорупційного суду.

За версією сторони обвинувачення, підозрюваний, який є кінцевим бенефіціарним власником групи компаній, що здійснюють свою діяльність у сфері дорожнього господарства на території України, надав колишньому керівнику "Укравтодору" неправомірну вигоду у загальній сумі понад 575 тисяч доларів США та 70 тисяч євро. Його дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 369 КК України.

Що було раніше

Кінцевому бенефіціарному власнику групи компаній, що здійснюють свою діяльність у сфері дорожнього господарства на території України повідомлено про підозру в наданні колишньому виконувачу обов’язків голови Державного агентства автомобільних доріг України Славоміру Новаку неправомірної вигоди.

Доповнення

Нагадаємо, посадових осіб Укравтодору, серед яких колишній голова державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Славомір Новак, підозрюють у створенні злочинної організації, діяльність якої була спрямована на розкрадання коштів міжнародних організацій, які виділялися для ремонту доріг в Україні.

Раніше шістьом особам вручено повідомлення про підозру в межах роботи спільної слідчої групи. А саме:

• колишньому голові Укравтодору (на момент вчинення злочину — в.о. голови Укравтодору);
• двом громадянам Польщі;
• іноземному громадянину, представника однієї з компаній-учасниць тендерів Укравтодору;
• колишній радниці в.о. голови Укравтодору, громадянці України;
• бенефіціару групи компаній, що здійснюють свою діяльність у сфері дорожнього господарства на території України.

20 липня Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, колишнього голову Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміра Новака. Йому офіційно висунули обвинувачення у корупції.

Згодом, суд у Польщі арештував екскерівника Укравтодору Новака.

Нещодавно у Польщі суд звільнив з під варти ексглаву Укравтодору Новака.

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