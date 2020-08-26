Дело "Дельта банка" и Cargill: эксперт рассказал, как американской корпорации удалось вывести деньги из украинского банка

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
18:50 • 11496 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 72344 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 107127 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 179218 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 183080 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 390523 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 226166 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 500699 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349384 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230410 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
2м/с
70%
Популярные новости

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 38297 просмотра

ЕС может отдать путину 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует санкции - МИД Эстонии

5 апреля, 14:36 • 20987 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

5 апреля, 15:20 • 46508 просмотра

В столице с завтрашнего дня возобновляется движение метро на участке "Лесная" – "Днепр"

5 апреля, 15:31 • 15448 просмотра

Генштаб опроверг ложь рф о нарушении Украиной "энергетического перемирия"

5 апреля, 16:08 • 15754 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 142617 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 130574 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 219084 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 390522 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 500699 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Биньямин Нетаньяху

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Великобритания

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

18:50 • 11493 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 38332 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 38119 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 45700 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 75635 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Шахед-136

Вашингтон Пост

Фокс Ньюс

Дело "Дельта банка" и Cargill: эксперт рассказал, как американской корпорации удалось вывести деньги из украинского банка

Киев • УНН

 • 25992 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Американская корпорация Cargill смогла вывести деньги из ликвидированного "Дельта банка" только при содействии банкиров, что запрещено. Об этом в комментарии УНН рассказал экономический эксперт Всеволод Степанюк.

Дело "Дельта банка" и Cargill: эксперт рассказал, как американской корпорации удалось вывести деньги из украинского банка

Речь о том, что за месяц до введения временной администрации в "Дельта Банк" Cargill, который был одним из акционеров банка, вывел из финучреждения кредитный портфель более чем на 100 млн долл.

По словам Степанюка, этими средствами государство могло бы рассчитаться с вкладчиками ликвидируемого банка. Однако, последние такой возможности лишились.

"Вывод средств за месяц до введения временной администрации сложно назвать совпадением. Однако, крупные клиенты банка, к сожалению, всегда имеют внутреннюю информацию о состоянии банка, что позволяет им пользоваться правом вовремя выводить свои активы. Это нарушение правил игры, но так делают все крупные клиенты банков. А обычные вкладчики, конечно, страдают", - говорит Степанюк.

Ранее УНН сообщал, что суд признал незаконной сделку между Cargill и компанией "Яблочный Дар" о "схлопывание" (зачет встречных требований) кредитов "Дельта банка".

В то же время Нацполиция расследует аналогичные соглашения между Cargill и "Ильичевским зерновым терминалом" и "Стройбуд Ильичевск". Как и в случае с "Яблоневый даром", вместо выплаты долгов "Дельта банка", "Ильичевский зерновой терминал" и "Стройбуд Ильичевск" заявили, что рассчитались с Cargill. Однако такие соглашения следователи называют фиктивными.

По данным СМИ, незаконными сделками руководил в то время заместитель председателя совета директоров "Дельта банка" Виталий Масюра, которого называют приближенным к Cargill. Также сообщалось, что на момент вывода денег "Дельта банка" в пользу Cargill кумом Масюры был сотрудник московского офиса Cargill Financial Services International Иван Киселев, который также мог влиять на процесс.

В начале следствия Масюра объявляли в розыск, а среди арестованного имущества были Bentley Continental, BMW, четыре Land Rover Range Rover, три Mercedes-Benz, две Audi, жилой дом площадью 597,4 кв.м, квартира. Однако, уже в 2018 году суд частично снял арест с имущества Масюры.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,073.30
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,790.61