Дело "Дельта банка" и Cargill: эксперт рассказал, как американской корпорации удалось вывести деньги из украинского банка
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Американская корпорация Cargill смогла вывести деньги из ликвидированного "Дельта банка" только при содействии банкиров, что запрещено. Об этом в комментарии УНН рассказал экономический эксперт Всеволод Степанюк.
Речь о том, что за месяц до введения временной администрации в "Дельта Банк" Cargill, который был одним из акционеров банка, вывел из финучреждения кредитный портфель более чем на 100 млн долл.
По словам Степанюка, этими средствами государство могло бы рассчитаться с вкладчиками ликвидируемого банка. Однако, последние такой возможности лишились.
"Вывод средств за месяц до введения временной администрации сложно назвать совпадением. Однако, крупные клиенты банка, к сожалению, всегда имеют внутреннюю информацию о состоянии банка, что позволяет им пользоваться правом вовремя выводить свои активы. Это нарушение правил игры, но так делают все крупные клиенты банков. А обычные вкладчики, конечно, страдают", - говорит Степанюк.
Ранее УНН сообщал, что суд признал незаконной сделку между Cargill и компанией "Яблочный Дар" о "схлопывание" (зачет встречных требований) кредитов "Дельта банка".
В то же время Нацполиция расследует аналогичные соглашения между Cargill и "Ильичевским зерновым терминалом" и "Стройбуд Ильичевск". Как и в случае с "Яблоневый даром", вместо выплаты долгов "Дельта банка", "Ильичевский зерновой терминал" и "Стройбуд Ильичевск" заявили, что рассчитались с Cargill. Однако такие соглашения следователи называют фиктивными.
По данным СМИ, незаконными сделками руководил в то время заместитель председателя совета директоров "Дельта банка" Виталий Масюра, которого называют приближенным к Cargill. Также сообщалось, что на момент вывода денег "Дельта банка" в пользу Cargill кумом Масюры был сотрудник московского офиса Cargill Financial Services International Иван Киселев, который также мог влиять на процесс.
В начале следствия Масюра объявляли в розыск, а среди арестованного имущества были Bentley Continental, BMW, четыре Land Rover Range Rover, три Mercedes-Benz, две Audi, жилой дом площадью 597,4 кв.м, квартира. Однако, уже в 2018 году суд частично снял арест с имущества Масюры.