Справа “Дельта банку” та Cargill: експерт розповів, як американській корпорації вдалося вивести гроші з українського банку

Мова про те, що за місяць до введення тимчасової адміністрації в “Дельта Банк” Cargill, який був одним з акціонерів банку, вивів з фінустанови кредитний портфель більш ніж на 100 млн дол.

За словами Степанюка, цими коштами держава могла б розрахуватися з вкладниками ліквідованого банку. Однак, останні такої можливості позбулися.

“Виведення коштів за місяць до введення тимчасової адміністрації складно назвати співпадінням. Однак, великі клієнти банку, на жаль, завжди мають внутрішню інформацію про стан банку, що дозволяє їм користуватися правом вчасно виводи свої активи. Це є порушення правил гри, але так роблять всі великі клієнти банків. А звичайні вкладники, звісно, страждають”, — каже Степанюк.

Раніше УНН повідомляв, що суд визнав незаконною угоду між Cargill та компанією “Яблуневий дар” про “схлопування” (зарахування зустрічних вимог) кредитів “Дельта банку”.

Водночас Нацполіція розслідує аналогічні угоди між Cargill та “Іллічівським зерновим терміналом” і “Стройбуд Іллічівськ”. Як і у випадку з “Яблуневим даром”, замість виплати боргів “Дельта банку”, “Іллічівський зерновий термінал” та “Стройбуд Іллічівськ” заявили, що розрахувалися з Cargill. Однак такі угоди слідчі називають фіктивними.

За даними ЗМІ, незаконними оборудками керував на той час заступник голови ради директорів “Дельта банку” Віталій Масюра, якого називають наближеним до Cargill. Також повідомлялося, що на момент виведення грошей “Дельта банку” на користь Cargill кумом Масюри був співробітник московського офісу Cargill Financial Services International Іван Кисельов, який також міг впливати на процес.

На початку слідства Масюру оголошували в розшук, а серед арештованого майна були Bentley Continental, BMW, чотири Land Rover Range Rover, три Mercedes-Benz, дві Audi, житловий будинок площею 597,4 кв.м, квартира. Однак, вже в 2018 році суд частково зняв арешт з майна Масюри.