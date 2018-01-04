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"Дело Бузины": подготовительное заседание суда состоится 9 февраля

Киев • УНН

 • 8318 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Шевченковский районный суд города Киева проведет подготовительное судебное заседание по так называемому "делу Бузины" 9 февраля 2018 года. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба суда, передает УНН.

"Дело Бузины": подготовительное заседание суда состоится 9 февраля

"После рассмотрения Апелляционным судом города Киева в Шевченковский районный суд города Киева направлено обвинительное заключение по обвинению Полищука Д.В. и Медведько А.А. - обвиняемых по п.12 ч.2 ст.115, ч.2 ст. 28, ч .1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Подготовительное судебное заседание по указанному уголовном производству назначено на 9 февраля 2018 в 11:00, в помещении Шевченковского районного суда города Киева по адресу: г. Киев, Дегтяревская, 31-А", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе добавили, что согласно проведенному автоматизированному распределению подготовительное судебное заседание по указанному уголовном производству будет осуществляться под председательством судьи-докладчика Сидорова Е.В., и коллегии судей Левицкой Т.В. и Линника А.П.

Напомним, 27 июня 2017 прокуратура Киева завершила досудебное расследование относительно Андрея Медведько и Дениса Полищука, которых подозревают в убийстве журналиста Олеся Бузины.

16 апреля 2015 днем ​​во дворе собственного дома был расстрелян журналист Олесь Бузина. Он получил 4 огнестрельных ранения, одно из которых в голову.

МВД объявило подозрения в убийстве журналиста и писателя Бузины двум жителям столицы - Андрей Медведько и Денису Полищуку. Подозреваемых задержали 18 июня.

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