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"Справа Бузини": підготовче засідання суду відбудеться 9 лютого

Київ • УНН

 • 8318 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Шевченківський районний суд міста Києва проведе підготовче судове засідання по так званій "справі Бузини" 9 лютого 2018 року. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба суду, передає УНН.

"Справа Бузини": підготовче засідання суду відбудеться 9 лютого

"Після розгляду Апеляційним судом міста Києва до Шевченківського районного суду міста Києва направлено обвинувальний акт по обвинуваченню Поліщука Д.В. та Медведька А.О. – обвинувачених за п.12 ч.2 ст.115, ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Підготовче судове засідання у зазначеному кримінальному провадженні призначено на 9 лютого 2018 року о 11:00, в приміщенні Шевченківського районного суду міста Києва за адресою: м.Київ, вул.Дегтярівська, 31-А", - йдеться у повідомлені.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Апеляційний суд відправив справу вбивства Бузини назад до Шевченківського суду

У прес-службі додали, що відповідно до проведеного автоматизованого розподілу підготовче судове засідання у зазначеному кримінальному провадженні здійснюватиметься під головуванням судді-доповідача Сидорова Є.В., і колегії суддів Левицької Т.В. та Лінника О.П.

Нагадаємо, 27 червня 2017 року прокуратура Києва завершила досудове розслідування щодо Андрія Медведька і Дениса Поліщука, яких підозрюють у вбивстві журналіста Олеся Бузини.

16 квітня 2015 року вдень у дворі власного будинку був розстріляний журналіст Олесь Бузина. Він отримав 4 вогнепальних поранення, одне з яких у голову.

МВС оголосило підозри у вбивстві журналіста і письменника Бузини двом жителям столиці — Андрію Медведьку та Денису Поліщуку. Підозрюваних затримали 18 червня.

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