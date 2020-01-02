Дело бракованных бронежилетов: суд продолжив домашний арест полковнику ВСУ Почтаренко
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Печерский районный суд Киева продлил домашний арест полковнику ВСУ Сергей Почтаренко, который является фигурантом в деле бракованных бронежилетов до 5 февраля. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Почтаренко Георгий Тигишвили.
“Почтаренко продолжили круглосуточный домашний арест до 5 февраля”, — сказал адвокат.
Напомним, Киевский апелляционный суд оставил генерал-майора, начальника Главного управления Министерства обороны Украины Дмитрия Марченко под стражей, но уменьшил размер залога.
Как сообщалось ранее, Генпрокуратурой сообщено о подозрении пяти должностным лицам Министерства обороны Украины, которым инкриминируют бездействие, привела к закупке 11 тысяч некачественных бронежилетов.