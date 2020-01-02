Справа бракованих бронежилетів: суд продолжив домашній арешт полковнику ЗСУ Почтаренку
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Печерський районний суд Києва продовжив домашній арешт полковнику ЗСУ Сергію Почтаренку, який є фігурантом у справі бракованих бронежилетів до 5 лютого. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Почтаренка Георгій Тігішвілі.
“Почтаренку продовжили цілодобовий домашній арешт до 5 лютого”, — сказав адвокат.
Нагадаємо, Київський апеляційний суд залишив генерал-майора, начальника Головного управління Міністерства оборони України Дмитра Марченка під вартою, але зменшив розмір застави.
Як повідомлялося раніше, Генпрокуратурою повідомлено про підозру п’ятьом посадовцям Міністерства оборони України, яким інкримінують бездіяльність, що призвела до закупівлі 11 тисяч неякісних бронежилетів.