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Актуальное
Дело Avalanche: расследование в отношении организатора сети завершено

Дело Avalanche: расследование в отношении организатора сети завершено

Киев  •  УНН

 • 13349 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Правоохранители завершили расследование деятельности организатора межгосударственной преступной группы, которая создала киберсеть Avalanche. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Министерства внутренних дел.

Цитата:

“Следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины под оперативным сопровождением сотрудников Департамента киберполиции Национальной полиции Украины и под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора закончили досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению причастности 37-летнего жителя Полтавы в деятельности межгосударственной преступной группы, которая создала кибермережу Avalanche”, — говорится в сообщении.

Напомним, сеть действовала на протяжении семи лет. С помощью Avalanche злоумышленники в разных странах мира размещали и распространяли различные типы вредоносного программного обеспечения и незаконно завладевали денежными средствами потерпевших. Сейчас организатору грозит до 12 лет лишения свободы.

Детали

В ходе досудебного расследования установлено, что в состав группы вошли граждане Украины, Грузии и Румынии. Avalanche охватывала сложную всемирную сеть серверов и была разработана с целью обеспечения лиц, совершавших преступления во всемирной сети Интернет, безопасной инфраструктурой доменов, через которую можно размещать и распространять различные типы вредоносного программного обеспечения, перенаправить трафик, поступающий с зараженных компьютеров, и осуществлять махинации по отмыванию средств.

Полицейские установили, что с использованием сети Avalanche путем инфицирования компьютеров пострадавших вредоносным программным обеспечением, которое предоставляло доступ к распоряжению счетами компаний, злоумышленники завладели средствами субъектов хозяйственной деятельности, которые расположены на территории Соединенных Штатов Америки. Таким образом, действуя в преступном сговоре, злоумышленники присвоили 721 000 долларов США. Деньги, полученные преступным путем, в частности 334,5 тыс. долларов США, были легализированы на территории Украины путем проведения финансовых операций через системы интернет-счетов, открытых на “подставных” лиц.

В ходе расследования уголовного производства и международного правового сотрудничества с привлечением представителей правоохранительных органов Украины, США, Германии, Румынии, Грузии и других стран деятельность сети Avalanche была ликвидирована в 2016 году. Тогда же задержали и организатора. В декабря 2016 года Октябрьским районным судом Полтавы было рассмотрено ходатайство представителя Генеральной прокуратуры Украины о его аресте. В избрании такой меры пресечения суд отказал, после чего подозреваемый исчез. Позже он был объявлен в международный розыск.

В феврале 2018 хакера, которого разыскивали правоохранители 30 стран мира, киберполиции задержала в Киеве.
В настоящее время досудебное расследование завершено. Материалы открыты другой стороне.

Житель Полтавы подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей), ч. 4 ст. 190 (завладение чужим имуществом путем обмана, совершенном по предварительному сговору группой лиц, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительных машин (компьютеров), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в феврале 2018 года в Украине полиция задержала хакера — организатора международной преступной платформы Avalanche, которого разыскивали в 30 странах мира. Его арестовали. Расследование деятельности международной преступной киберсети Avalanche было завершено 2019 году.

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