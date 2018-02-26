Поліція затримала хакера, якого розшукували в 30 країнах світу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Організатора міжнародної злочинної платформи Avalanche, яка щодня інфіковувала по всьому світу до півмільйона комп'ютерів затримали вчора у Києві, передає УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції.
Повідомляють, що поліцейські виявили у нього паспорт громадянина України на ім'я іншої особи, за якими зловмисник прибув до столиці.
Сьогодні, 26 лютого, суд обиратиме йому запобіжний захід у місті Полтава.
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Грошові втрати пов'язані з кібератаками, проведеним по мережі "Avalanche”, за попередніми підрахунками, склали сотні мільйонів євро по всьому світу.