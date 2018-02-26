Полиция задержала хакера, которого разыскивали в 30 странах мира

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 61949 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 74902 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 77683 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106894 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100281 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104508 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111497 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117078 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122777 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134285 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Полиция задержала хакера, которого разыскивали в 30 странах мира

Полиция задержала хакера, которого разыскивали в 30 странах мира

Киев  •  УНН

 • 11334 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Организатора международной преступной платформы Avalanche, которая ежедневно инфиковувала по всему миру до полумиллиона компьютеров задержали вчера в Киеве, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Сообщается, что полицейские обнаружили у него паспорт гражданина Украины на имя другого лица, по которому злоумышленник прибыл в столицу.

Сегодня, 26 февраля, суд будет избирать ему меру пресечения в городе Полтава.

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Денежные потери связаны с кибератаками, проведенным по сети "Avalanche", по предварительным подсчетам, составили сотни миллионов евро по всему миру.

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