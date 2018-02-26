Полиция задержала хакера, которого разыскивали в 30 странах мира
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Организатора международной преступной платформы Avalanche, которая ежедневно инфиковувала по всему миру до полумиллиона компьютеров задержали вчера в Киеве, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
Сообщается, что полицейские обнаружили у него паспорт гражданина Украины на имя другого лица, по которому злоумышленник прибыл в столицу.
Сегодня, 26 февраля, суд будет избирать ему меру пресечения в городе Полтава.
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Денежные потери связаны с кибератаками, проведенным по сети "Avalanche", по предварительным подсчетам, составили сотни миллионов евро по всему миру.