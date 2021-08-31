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Справа Avalanche: розслідування щодо організатора мережі завершене

Справа Avalanche: розслідування щодо організатора мережі завершене

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Правоохоронці завершили розслідування діяльності організатора міждержавної злочинної групи, яка створила кібермережу Avalanche. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Міністерства внутрішніх справ.

Цитата:

“Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводження співробітників Департаменту кіберполіції Національної поліції України та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора закінчили досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою причетності 37-річного мешканця Полтави до діяльності міждержавної злочинної групи, яка створила кібермережу Avalanche”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, мережа діяла упродовж семи років. За допомогою Avalanche зловмисники у різних країнах світу розміщували та розповсюджували різні типи шкідливого програмного забезпечення і незаконно заволодівали грошовими коштами потерпілих. Наразі організатору може загрожувати до 12-ти років позбавлення волі.

Деталі

У ході досудового розслідування встановлено, що до складу групи увійшли громадяни України, Грузії та Румунії. Avalanche охоплювала складну всесвітню мережу серверів та була розроблена з метою забезпечення осіб, які вчиняли злочини у всесвітній мережі Інтернет, безпечною інфраструктурою доменів, через яку можна розміщувати та розповсюджувати різні типи шкідливого програмного забезпечення, перенаправляти трафік, що надходить із заражених комп’ютерів, і здійснювати махінації з відмивання коштів.

Поліцейські встановили, що з використанням мережі Avalanche шляхом інфікування комп’ютерів потерпілих шкідливим програмним забезпеченням, яке надавало доступ до розпорядження рахунками компаній, зловмисники заволоділи коштами суб’єктів господарської діяльності, які розташовані на території Сполучених Штатів Америки. У такий спосіб, діючи у злочинній змові, зловмисники привласнили 721 тисячу доларів США. Гроші, отримані злочинним шляхом, зокрема 334,5 тис. доларів США, було легалізовано на території України шляхом проведення фінансових операцій через системи інтернет-розрахунків, відкритих на “підставних” осіб.

У ході розслідування кримінального провадження та міжнародного правового співробітництва із залученням представників правоохоронних органів України, США, Німеччини, Румунії, Грузії та інших країн діяльність мережі Avalanche було ліквідовано у 2016 році. Тоді ж затримали й організатора. У грудні 2016 року Жовтневим районним судом м. Полтави було розглянуто клопотання представника Генеральної прокуратури України про його арешт. В обранні такого запобіжного заходу суд відмовив, після чого підозрюваний зник. Пізніше його було оголошено у міжнародний розшук.

У лютому 2018 року хакера, якого розшукували правоохоронці 30 країн світу, кіберполіція затримала у Києві.
На даний час досудове розслідування завершено. Матеріали відкриті іншій стороні.

Мешканець Полтави підозрюється у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж), ч. 4 ст. 190 (заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Йому може загрожувати до 12-ти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у лютому 2018 року в Україні поліція затримала хакера — організатора міжнародної злочинної платформи Avalanche, якого розшукували в 30 країнах світу. Його арештували. Розслідування діяльності міжнародної злочинної кібермережі Avalanche було завершене 2019 року.

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