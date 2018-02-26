Організатора міжнародної злочинної платформи "Avalanche" взято під варту
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Жовтневий районний суд міста Полтави обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб організатору міжнародної злочинної платформи, відомої як “Avalanche”, яка щодня інфікувала по всьому світу до півмільйона комп'ютерів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції.
Рішення про це було оголошено сьогодні, 25 лютого, суддею Жовтневого районного суду міста Полтави.
Як раніше повідомляв УНН, організатора міжнародної злочинної платформи Avalanche, яка щодня інфіковувала по всьому світу до півмільйона комп'ютерів затримали вчора у Києві. Повідомляють, що поліцейські виявили у нього паспорт громадянина України на ім'я іншої особи, за якими зловмисник прибув до столиці.